Kendalikan Banjir, Penataan Kawasan Waduk Gajah Mungkur Ditarget Rampung Desember 2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan penataan kawasan Waduk Gajah Mungkur yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Targetnya penataan tersebut dapat rampung pada bulan Desember 2023 mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Waduk Gajah Mungkur telah beroperasi sejak tahun 1982 dan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu sungai Bengawan Solo.

“Waduk Gajah Mungkur memiliki fungsi sebagai pengendali banjir sebanyak 4000 m3/detik, mengairi irigasi sawah seluas 30 ribu hektar, penyediaan air baku 600liter/detik dan sebagai penghasil tenaga listrik 12,4 MW,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9/2023).

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Kuswara menerangkan, penataan kawasan yang dilakukan Kementerian PUPR ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pariwisata di Waduk Gajah Mungkur.