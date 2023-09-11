Proyek Milik Orang Terkaya di IKN Bakal Groundbreaking Bulan Ini

JAKARTA – Proyek milik orang kaya di Indonesia di IKN Nusantara akan groundbreaking bulan ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan kunjungan ke IKN Nusantara untuk melakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit hingga hotel.

Proyek tersebut akan digarap oleh perusahaan-perusahaan milik para konglomerat di Tanah Air seperti Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa turut hadir dalam kegiatan grounbreaking pembangunan hotel hingga rumah sakit tersebut.

"Kami berencana di September akan melakukan kunjungan ke IKN dalam beberapa hari. Mudah-mudahan bapak Presiden ikut untuk melakukan beberapa agenda groundbreaking terhadap pekerjaan- pekerjaan seperti hotel, rumah sakit, fasilitas umum, sehingga target kita di 2024 Agustus itu betul-betul bisa melakukan upacara 17 Agustus," ucap Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (11/9/2023).

Sebelumnya Bahlil mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama atau grounbreaking proyek di IKN yang akan digarap oleh perusahaan swasta lokal, seperti Agung Sedayu Group dan Sinar Mas Group akan mulai pada pertengahan September 2023.

"Nanti bulan September pertengahan saya rencana untuk melakukan groundbreaking dengan teman-teman investor yang melakukan investasi di IKN, ada dari Agung Sedayu Group, kemudian Sinar Mas Group, kemudian ada perusahaan saya lupa lagi, kita akan melakukan groundbreaking di September," ujar Bahlil saat ditemui usai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI dan Menteri Koperasi dan UKM di Kompleks Parlemen, Jakarta.