Pembangunan PLTS 50 Megawatt di IKN Ditargetkan Rampung pada 2024

JAKARTA - PT PLN Nusantara Power menyatakan pihaknya tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt (MW) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PLN Nusantara Power Muhamad Reza mengatakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan perusahaan asal Singapura yakni Sembcorp Energy.

"Kita lagi bangun 50 MW sekarang full PLTS dan sekarang sudah mulai proses sudah di, kerja sama dengan Sembcorp partner kita commit lah di situ," jelasnya ketika ditemui di Jakarta Convention Center, Senin (11/9/2023).

Ditambahkan Reza, pihaknya juga berkomitmen dalam pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di IKN.

"Kita bangun 50 megawatt dahulu. Selesainya tahun depan," imbuhnya.

(Taufik Fajar)