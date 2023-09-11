Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang UMR Naik di Era Ganjar Pranowo

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |09:20 WIB
5 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang UMR Naik di Era Ganjar Pranowo
5 kota di Jawa Tengah yang UMR-nya naik di era Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lima Kota atau kabupaten di Jawa Tengah yang Upah Minimum Regional (UMR) naik di era Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2023 di masa jabatannya.

 BACA JUGA:

Mengutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (11/9/2023), Ganjar Pranowo tengah membahas terkait penetapan UMK di Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa penetapan UMK dilandasi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

 BACA JUGA:

“Penetapan UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa,” kata Ganjar Pranowo.

Adapun nilai alfa yang akan ditambah sebagai bentuk realisasi indeks tertentu dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bedasarkan nilai dan rentang tertentu yakni 0,10 hingga 0,30.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137556/gaji-iQRy_large.jpeg
Segini UMR Taiwan Lengkap dengan Biaya Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/320/2966565/gaji-umr-sumedang-2024-terbaru-qAdkHNtzxL.jpg
Gaji UMR Sumedang 2024 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/320/2960031/mengapa-karawang-menjadi-umr-tertinggi-NyAzPXtELM.jpg
Mengapa Karawang Menjadi UMR Tertinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/320/2954739/simak-ya-12-daerah-indonesia-yang-umr-tertinggi-di-2024-xVYIg52HAL.jpeg
Simak Ya! 12 Daerah Indonesia yang UMR Tertinggi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/320/2890817/apa-perbedaan-umr-dan-umk-BBse4fbWbV.jpg
Apa Perbedaan UMR dan UMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/622/2882740/intip-umr-sidoarjo-2023-8PVaOkfprp.jpg
Intip UMR Sidoarjo 2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement