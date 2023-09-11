Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Yuk Isi Pulsa di Aplikasi MotionPay, Serba Murah! Begini Caranya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:47 WIB
<i>Yuk</i> Isi Pulsa di Aplikasi MotionPay, Serba Murah! Begini Caranya
Isi Pulsa di Aplikasi MotionPay, Serba Murah (Foto: MotionPay)
A
A
A

JAKARTA – Isi pulsa di aplikasi MotionPay serba murah. Komunikasi melalui telepon genggam atau handphone telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut.

Melalui handphone, masyarakat dapat saling terhubung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan akan pulsa semakin meningkat seiring dengan penggunaan handphone yang semakin tinggi.

“Tentunya Anda membutuhkan pulsa agar handphone Anda selalu aktif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Untuk itu, Anda bisa membeli pulsa dari berbagai provider melalui MotionPay sehingga semakin praktis dan mudah. Saat ini MotionPay kembali hadir dengan promo Pulsa Murah untuk para pengguna setia." kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Promo pulsa murah untuk provider Telkomsel, Indosat, dan XL dapat Anda peroleh dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, pilih menu Pulsa

2. Masukkan nomor handphone

3. Pilih denominasi pulsa yang diinginkan dan konfirmasi pembelian

4. Jika pembayaran berhasil, Anda akan menerima notifikasi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement