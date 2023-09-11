Yuk Isi Pulsa di Aplikasi MotionPay, Serba Murah! Begini Caranya

JAKARTA – Isi pulsa di aplikasi MotionPay serba murah. Komunikasi melalui telepon genggam atau handphone telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut.

Melalui handphone, masyarakat dapat saling terhubung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan akan pulsa semakin meningkat seiring dengan penggunaan handphone yang semakin tinggi.

“Tentunya Anda membutuhkan pulsa agar handphone Anda selalu aktif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Untuk itu, Anda bisa membeli pulsa dari berbagai provider melalui MotionPay sehingga semakin praktis dan mudah. Saat ini MotionPay kembali hadir dengan promo Pulsa Murah untuk para pengguna setia." kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Promo pulsa murah untuk provider Telkomsel, Indosat, dan XL dapat Anda peroleh dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, pilih menu Pulsa

2. Masukkan nomor handphone

3. Pilih denominasi pulsa yang diinginkan dan konfirmasi pembelian

4. Jika pembayaran berhasil, Anda akan menerima notifikasi