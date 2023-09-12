Wall Street Menguat Terdorong Saham Tesla

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Bursa saham AS menguat dengan indeks Nasdaq ditutup menguat tajam.

Wall Street tedorong saham Tesla yang melonjak di tengah optimisme seputar kecerdasan buatan dan investor menunggu data inflasi yang akan dirilis akhir pekan ini.

Mengutip Reuters, Selasa (12/9/2023), S&P 500 naik 0,67% menjadi berakhir pada 4.487,46 poin. Nasdaq menguat 1,14% pada 13.917,89 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,25% menjadi 34.663,72 poin.

Tesla (TSLA.O) menguat 10% setelah Morgan Stanley meningkatkan pembuat mobil listriknya menjadi "overweight" dari "equal-weight", dengan mengatakan superkomputer Dojo-nya dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan hampir USD600 miliar.

Megacaps lainnya juga naik, dengan Amazon (AMZN.O) naik 3,5% dan Microsoft (MSFT.O) bertambah 1,1%. Meta Platforms (META.O) melonjak 3,25% setelah sebuah laporan pada hari Minggu mengatakan platform media sosial sedang mengerjakan sistem AI baru yang lebih kuat.

Walt Disney (DIS.N) bertambah 1,2% dan Charter Communications (CHTR.O) naik 3,2% setelah mereka mencapai kesepakatan untuk program Disney, termasuk ESPN, untuk kembali ke layanan kabel Spectrum hanya beberapa jam sebelum dimulainya NFL "Senin Sepak Bola Malam."