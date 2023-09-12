IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah Terbatas

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.970 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pekan kedua bulan September, hari pertama IHSG sudah mencoba kasih harapan.

"Penutupan IHSG pada perdagangan kemarin, harus diakui sebagai penutupan yang sangat memberi harapan. Seolah “September Slump” tidak terjadi, dan pelemahannya sudah diselesaikan di hari yang sama," tulis William dalam analisisnya, Selasa (12/9/2023).

Menurut William, IHSG sempat kembali mencoba level 6900 pada perdagangan kemarin, berakhir pada 6904 dan rebound di hari itu juga hingga menguat 0.56%.

"Ini sangat menarik untuk dilihat, sayangnya “tarikan” IHSG terjadi pada 10 menit sebelum penutupan," kata dia.

William melihat event pasar September Slump belum berakhir. Masih terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk pergerakan 1 bulan, dan ini baru memasuki pekan kedua di bulan September.

"Kami masih melihat adanya peluang pelemahan terbatas pada IHSG dan itu menjadi peluang untuk buy on weakness," ujarnya.