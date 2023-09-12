Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah Terbatas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:49 WIB
IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah Terbatas
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.970 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pekan kedua bulan September, hari pertama IHSG sudah mencoba kasih harapan.

"Penutupan IHSG pada perdagangan kemarin, harus diakui sebagai penutupan yang sangat memberi harapan. Seolah “September Slump” tidak terjadi, dan pelemahannya sudah diselesaikan di hari yang sama," tulis William dalam analisisnya, Selasa (12/9/2023).

Menurut William, IHSG sempat kembali mencoba level 6900 pada perdagangan kemarin, berakhir pada 6904 dan rebound di hari itu juga hingga menguat 0.56%.

"Ini sangat menarik untuk dilihat, sayangnya “tarikan” IHSG terjadi pada 10 menit sebelum penutupan," kata dia.

William melihat event pasar September Slump belum berakhir. Masih terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk pergerakan 1 bulan, dan ini baru memasuki pekan kedua di bulan September.

"Kami masih melihat adanya peluang pelemahan terbatas pada IHSG dan itu menjadi peluang untuk buy on weakness," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement