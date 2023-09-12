Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini rawan koreksi. MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG ini telah mengenai target minimal yang diberikan kemarin, selanjutnya IHSG berpeluang melanjutkan penguatan untuk menguji area 6.974 terlebih dahulu.

"Tetap waspadai akan adanya lanjutan koreksi dari IHSG ke rentang area 6.737-6.846." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (12/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.560-2.780

Target Price: 2.940, 3.170

Stoploss: below 2.520