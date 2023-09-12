Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan Naik 2 Kali Lipat, Venteny Fortuna (VTNY) Cetak Laba Rp9,3 Miliar

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:17 WIB
Pendapatan Naik 2 Kali Lipat, Venteny Fortuna (VTNY) Cetak Laba Rp9,3 Miliar
Venteny Cetak Laba Sepanjang Semester I-2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) membukukan laba sebesar Rp9,3 miliar pada semester I-2023. Kinerja positif tersebut tumbuh dari Rp3,8 miliar yang tercatat pada semester pertama 2022.

Lonjakan laba yang terjadi merupakan hasil dari pertumbuhan pendapatan yang diraih Perseroan sebesar Rp29,2 miliar di semester pertama 2022 menjadi Rp58,9 miliar di semester pertama 2023, tumbuh 2 kali lipat di periode yang sama tahun sebelumnya.

Performa positif ini dihasilkan melalui makin besarnya persebaran pendanaan produktif untuk pelaku UMKM. Saat ini, tercatat sudah lebih dari 9.600 UMKM yang mendapatkan saluran pendanaan dari Venteny.

“Venteny melihat bahwa potensi pertumbuhan Superapp masih sangat besar. Active rate employe superapp saat ini sudah di besaran 25%, di mana presentasi itu lebih besar dibandingkan dengan market average. Masih banyak potensi yang sedang kami jajaki dengan bergandengan dengan banyak partner strategis seperti asosiasi, komunitas, perusahaan, lembaga pendidikan dan lainnya,” ujar Founder dan Group CEO Venteny Fortuna International, Jun Waide, dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

