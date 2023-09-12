Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pangeran Arab Kunjungi India, Bahas Kerjasama Bidang Energi hingga Industri Elektronik dan Digital

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:07 WIB
Pangeran Arab Kunjungi India, Bahas Kerjasama Bidang Energi hingga Industri Elektronik dan Digital
Pangeran Arab MBS kunjungan kerja ke India (Foto: Twitter)




JAKARTAPangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud melakukan kunjungan kerja ke India. Pangeran disambut oleh Perdana Menteri Republik India Bapak Narendra Modi.

Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik India. Dalam pertemuan, keduanya meninjau cara-cara untuk memperdalam strategi hubungan antara kedua negara dan pertukaran pandangan mengenai semua isu regional dan internasional saat ini.

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (12/9/2023), di awal pertemuan, pihak Saudi menyampaikan ucapan selamat kepada Republik India atas keberhasilannya memimpin KTT G20 yang diselenggarakan pada periode 9-10 September 2023 di New Delhi.

Pada kunjungan tersebut kedua negara menandatangani kesepakatan pertemuan pertama Dewan Kemitraan Strategis Saudi-India. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan kedua Dewan dalam dua tahun ke depan sesuai dengan rencana waktu kerja Dewan yang disetujui.

Kedua belah pihak menyambut baik penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan program kerja sama dalam kunjungan ini di sejumlah bidang, antara lain bidang energi, promosi investasi, industri elektronik dan digital, pengarsipan, desalinasi air laut, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta nota kesepahaman kerja sama antara Bank Ekspor-Impor Saudi dan mitranya dari India, dan nota kesepahaman kerja sama antara Bank Ekspor-Impor Saudi dan mitranya dari India. Kerajaan dan mitranya dari India.

Kedua belah pihak meninjau kembali ikatan sejarah persahabatan antara masyarakat Kerajaan Arab Saudi dan Republik India, yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan dibangun atas dasar kepercayaan, saling pengertian, niat baik, kerja sama, dan saling menghormati kepentingan kedua belah pihak. negara. Mereka menyatakan kepuasannya atas perluasan dan pendalaman hubungan bilateral di berbagai bidang, termasuk politik, perdagangan, investasi, energi, pertahanan, keamanan, dan kebudayaan.

