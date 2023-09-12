Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS Bakal Terima Gaji Tunggal Tanpa Tunjangan, Ini Alasannya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |07:34 WIB
PNS Bakal Terima Gaji Tunggal Tanpa Tunjangan, Ini Alasannya
Pemerintah siapkan konsep gaji tunggal untuk PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mengkaji konsep single salary atau gaji tunggal tanpa tunjangan bagi PNS. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, konsep gaji tunggal jadi salah satu bahasan prioritas di tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI dalam pembahasan rencana kerja tahun 2024. Suharso menyebut ada tujuh kegiatan prioritas berdasarkan fungsi di tahun 2024, salah satunya pembahasan gaji tunggal ASN.

"Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi yakni konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN," ungkap Suharso, Senin (11/9/2023) Malam.

Dilansir dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain gaji tunggal merujuk pada sistem gaji di mana ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Halaman:
1 2
