Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi USD82,5 per Barel

JAKARTA – Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) bulan Agustus naik menjadi USD82,59 per barel. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 324.K/MG.03/DJM/2023 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Agustus 2023 tanggal 1 September 2023.

Harga minyak mentah mengalami kenaikan sebesar USD7,53 per barel dari USD75,06 per barel pada Juli 2023. Kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional, antara lain dipengaruhi oleh pasokan minyak mentah global.

BACA JUGA: Harga Brent dan WTI Naik Setelah Stok Minyak Mentah AS Berkurang

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia dalam Executive Summary menyampaikan bahwa harga rata-rata minyak utama pada bulan Agustus 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Juli 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional diantaranya pasokan minyak minyak mentah global dan perekonomian global.

Pada pasokan minyak mentah global, terjadi kondisi, pertama, pemotongan produksi minyak secara sukarela oleh Arab Saudi sebesar 1 Juta barel per hari akan berlanjut hingga September 2023. Kedua, komitmen Rusia pada kebijakan pemotongan pasokan OPEC+ sebesar 500 ribu barel per hari sejak bulan Maret hingga akhir tahun 2023 serta rencana Rusia untuk menurunkan ekspor minyak mentanya hingga 300 ribu barel per hari pada bulan September 2023.

BACA JUGA: Harga Minyak Menguat ke Level Tertinggi dalam Satu Minggu

Lalu, penggunaan oil rig aktif di AS menunjukkan tren yang terus menurun sejak November 2022, dan pada 25 Agustus mencapai level terendah sejak Maret 2022 yaitu 512 oil rig.

Sedangkan pada perekonomian global, terjadi pertumbuhan perekonomian AS yang terus menguat dengan perkiraan GDP pada kuartal 2 tahun 2023 tumbuh 2,4%, pertumbuhan perekonomian AS tahun 2023 di revisi naik menjadi 1.8%, hal ini lebih tinggi 0.4% dari perkiraan bulan sebelumnya.