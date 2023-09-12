Indeks Dolar AS Melemah Jelang Data Inflasi

JAKARTA – Indeks dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar melemah ketika investor menunggu data inflasi dan penjualan ritel AS minggu ini.

Melansir Antara, Selasa (12/9/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,50% menjadi 104,5659 pada akhir perdagangan.

Penurunan ini terjadi sebagai antisipasi pembacaan inflasi AS yang penting pada minggu ini. Sebagian besar pedagang bersiap untuk data harga konsumen (IHK) AS pada Rabu (13/9/2023), mengingat potensi pengaruhnya terhadap apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya.