HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Dolar AS Melemah Jelang Data Inflasi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:03 WIB
Indeks Dolar AS Melemah Jelang Data Inflasi
Indeks Dolar AS melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
JAKARTA – Indeks dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar melemah ketika investor menunggu data inflasi dan penjualan ritel AS minggu ini.

Melansir Antara, Selasa (12/9/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,50% menjadi 104,5659 pada akhir perdagangan.

Penurunan ini terjadi sebagai antisipasi pembacaan inflasi AS yang penting pada minggu ini. Sebagian besar pedagang bersiap untuk data harga konsumen (IHK) AS pada Rabu (13/9/2023), mengingat potensi pengaruhnya terhadap apakah Federal Reserve akan mempertahankan suku bunganya.

Telusuri berita finance lainnya
