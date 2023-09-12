Menkominfo Pastikan Tak Ada Pajak Judi Online

JAKARTA - Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan tak ada pajak judi online. Pasalnya kegiatan judi di Indonesia adalah kegiatan ilegal.

BACA JUGA: Jangan Legalkan Judi Online Lewat Pajak

"Pasti (Tidak dikenakan Pajak), karena judi kegiatan ilegal," katanya saat ditemui usia memberikan pidato di acara Internasional Smart City Conference 2023 di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberantasan terhadap judi online di Indonesia. Perihal wacana pemberian pajak terhadap judi online, kata Budi Arie hanya ide-ide belaka.

"Itu cuma ide-ide aja. Enggak ada pemajakan. Kami tetap berantas judi online," katanya.