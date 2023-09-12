Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkominfo Pastikan Tak Ada Pajak Judi Online

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |11:59 WIB
Menkominfo Pastikan Tak Ada Pajak Judi <i>Online</i>
Penjelasan Menkominfo soal wacana pajak judi online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan tak ada pajak judi online. Pasalnya kegiatan judi di Indonesia adalah kegiatan ilegal.

"Pasti (Tidak dikenakan Pajak), karena judi kegiatan ilegal," katanya saat ditemui usia memberikan pidato di acara Internasional Smart City Conference 2023 di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberantasan terhadap judi online di Indonesia. Perihal wacana pemberian pajak terhadap judi online, kata Budi Arie hanya ide-ide belaka.

"Itu cuma ide-ide aja. Enggak ada pemajakan. Kami tetap berantas judi online," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement