Tinjau Pembangunan Industri Petrokimia Rp60 Triliun di Cilegon, Presiden Jokowi: Selesai 2025

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:41 WIB
Tinjau Pembangunan Industri Petrokimia Rp60 Triliun di Cilegon, Presiden Jokowi: Selesai 2025
Presiden Jokowi tinjau pembangunan industri petrokimia (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi meninjau pembangunan industri PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Kota Cilegon, Provinsi Banten. Presiden menyampaikan progres pembangunan industri sektor petrokimia tersebut sudah mencapai 73% dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

"Proyek ini sudah dimulai tahun 2020 dan akan selesai nanti di 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73% dan menyangkut investasi yang sangat besar kira-kira Rp60-an triliun, USD3,9 billion, Rp60 triliun," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa setelah selesai pembangunan, pabrik tersebut akan menghasilkan banyak produk. Presiden menyebut, hasil produk-produk tersebut juga akan digunakan untuk substitusi impor dan untuk ekspor.

"Setelah selesai pabrik ini akan menghasilkan etilen, polipropilen, bensin dan lain-lain ada 17 produk yang dihasilkan. Yang sangat senang ini akan menjadi substitusi impor, 70% untuk lokal, dan 30% untuk ekspor," kata Presiden.

