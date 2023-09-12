Jokowi Tugaskan Bahlil Redam Protes Warga Pulau Rempang

Jokowi tugaskan Bahlil beri penjelasan ke warga pulau Rempang (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Jokowi menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meredam protes warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Sebagaimana diketahui, terjadi peristiwa bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat gabungan.

"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi usai meninjau Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).

Presiden Jokowi pun menanggapi perihal peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) antara warga dengan aparat gabungan.

Menurut Jokowi, bentrokan tersebut dikarenakan bentuk komunikasi yang kurang baik antara aparat gabungan kepada masyarakat.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa aparat gabungan seharusnya mengajak bicara dan memberikan solusi. Menurutnya sudah ada kesepakatan antara warga dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.