HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramai Artis Masih Promosikan Judi Online, Menkominfo Lapor ke Bareskrim

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:55 WIB
Ramai Artis Masih Promosikan Judi <i>Online</i>, Menkominfo Lapor ke Bareskrim
Menkominfo laporkan artis yang promosikan judi online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah artis dan selebgram masih gencar mempromosikan judi online. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang terlibat dalam mempromosikan judi online melalui akunnya sosial medianya.

Budi Arie mengatakan salah satu artis yang masih melakukan kegiatan promosi judi online ialah Nikita Mirzani.

"Tadi saya sudah laporan sama pak Kabareskrim. Nikita Mirzani masih promosi judi online," katanya saat ditemui usia memberikan pidato di acara Internasional Smart City Conference 2023 di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Budi Arie juga mengatakan bahwa masih banyak nama lainnya yang tersangka permasalahan dalam mempromosikan judi online. Meski begitu ia tidak menyebutkan siapa saja yang terlibat.

"Banyak lah, (soal nama) tanya polisi saja, ini kan sudah aparat penegak hukum, sudah polisi dong," katanya.

Telusuri berita finance lainnya
