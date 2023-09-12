Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sistem Baru Gaji PNS Single Salary Tanpa Tunjangan demi Daya Beli Pensiunan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:14 WIB
Sistem Baru Gaji PNS <i>Single Salary</i> Tanpa Tunjangan demi Daya Beli Pensiunan
Pemerintah siapkan konsep gaji tunggal untuk PNS (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah akan mengkaji sistem gaji PNS single salary alias tanpa tunjangan. Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengatakan penerapan single salary merupakan upaya menjaga daya beli bagi para pensiunan PNS.

Suharso menjelaskan, dengan menerapkan single salary maka gajian dan tunjangan bakal digabungkan menjadi satu. Skema yang sama juga disiapkan untuk pembayaran uang pensiun bagi para PNS, yang dibayar sekali, hingga jaminan kesehatan, hingga jaminan sosial.

"Selama ini kan PNS gajian ada honor honor lain, ke depan kita mau ada singgle salary, dan ini juga termasuk misalnya bagian dari asuransi, kesehatan, kematian, hari tua, itu akan menjadi satu," kata Suharso di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut Suharso mengungkapkan alasan mendasar dibalik penerapan single salary bagi para PNS itu untuk menjamin para pensiunan PNS, baik dari sisi daya beli lewat pemberian uang pensiun yang lebih besar karena bayarkan sekaligus, hingga jaminan akses kesehatan lewat asuransi yang diberikan.

"Sekarang kan sudah ada, dana pensiun sebagian diambil dari sebagian gajinya, ke depan nanti supaya seorang ASN, pensiun, jangan kehilangan daya beli, ke dokter gak bisa, sakit tidak bisa tercover BPJS, dan seterusnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement