LRT Jabodebek Tambah 2 Trainset Baru

JAKARTA – LRT Jabodebek menambah 2 trainset baru. Dengan demikian, jumlah trainset yang dioperasikan pada minggu ketiga LRT Jabodebek kini berjumlah 14 trainset.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya telah mengizinkan adanya 2 penambahan trainset LRT Jabodebek. Hal tersebut menyusul banyaknya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi tanpa masinis ini.

"Sebenarnya kami sudah menambah 2 trainset ya, jadi total sekarang sudah 14 trainset," kata Adita dalam Market Review IDXChannel, Selasa (12/9/2023).

Adita mengatakan dengan 14 trainset yang beroperasi saat ini akan membuat kinerja operasional LRT Jabodebek semakin membaik.

Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menambah 2 trainset lagi. Jadi jumlah trainset yang akan dioperasikan sebanyak 16 trainset. Meski begitu ia belum mengatakan kapan penambahan jumlah tersebut dilakukan.

"Nanti harapannya dalam waktu dekat menjadi 16 trainset. Dengan 16 trainset ini seharusnya head way lebih pendek. Yang mungkin nanti akan berkisar 7,5 sampai 15 menit. Karena ini kan makin banyak trainset nya dan waktu tunggu masyarakat juga pendek dan waktu tempuh masyarakat juga pendek," katanya.