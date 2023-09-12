Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WTP 7 Kali, Sri Mulyani: Laporan Keuangan Negara Tetap Sehat

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:23 WIB
WTP 7 Kali, Sri Mulyani: Laporan Keuangan Negara Tetap Sehat
Sri Mulyani sebut laporan keuangan negara tetap sehat (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTALaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPP 2022 adalah opini WTP ke-7 kali yang diperoleh pemerintah sejak LKPP TA 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan terus secara konsisten berupaya agar informasi yang disaksikan dalam LKPP memiliki daya guna di dalam membuat pengambilan kebijakan di bidang keuangan negara.

"Dan yang penting, memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat untuk memahami pentingnya instrumen keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi Indonesia bernegara mencapai tujuan pembangunan nasional," ungkap Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Dia mengatakan, APBN 2022 yang bekerja luar biasa keras, efektif di dalam melindungi rakyat, ekonomi, dan bangsa Indonesia di tengah berbagai guncangan global yang bertubi-tubi, mulai dari pandemi, gejolak harga pangan energi, disrupsi rantai pasok, melonjaknya inflasi, meningkatnya suku bunga global, meningkatnya gejolak geopolitik yang mengancam keamanan regional dan global.

"Namun, APBN yang bekerja keras harus tetap dijaga kesehatannya dan terus terjaga kesehatannya untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan potensi-potensi gejolak ekonomi di dunia maupun di Indonesia," ucap Sri.

Komitmen untuk menjaga kesehatan APBN, keandalan APBN, sustainabilitas atau keberlangsungan serta kredibilitas APBN adalah kewajiban bagi seluruh partai politik dan pemerintah. Karena dengan APBN yang sehat dan kuat, dengan keuangan negara yang sehat, kuat, dan kredibel, maka Indonesia memiliki fondasi ekonomi dan demokrasi yang kuat untuk menghadapi tantangan hari ini ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement