Apakah Istilah Opik dalam Dunia Ojol? Perlu Diketahui para Driver Baru!

JAKARTA – Apakah istilah Opik dalam dunia ojol? Dalam dunia Ojek Online (Ojol) terdapat berbagai macam istilah, seperti halnya opik.

Lalu, Apa istilah opik dalam ojol? berikut penjelasannya.

Mengenali istilah-istilah yang ada dalam ojol menarik untuk diketahui. Apalagi khususnya untuk para driver ojol yang baru terjun di dunia ojek online tersebut.

BACA JUGA: Ini Deretan Aplikasi Ojol di Indonesia yang Bangkrut

Sebuah informasi dan rasa ingin tahu sangatlah penting untuk mendapatkan suatu wawasan serta tidak salah ambil tindakan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Seperti mengenali istilah-istilah dalam ojol yakni mengenai istilah opik.

Di dalam dunia ojol jika memahami dengan baik istilah-istilah yang ada, maka tidak akan kebingungan jika ada orang lain yang membahas istilah tersebut. Selain itu, juga dapat memudahkan driver baru untuk adaptasi terhadap ruang lingkup pekerjaannya.

BACA JUGA: Pengalaman Mistis Driver Ojol Paling Seram

Perlu diketahui, istilah opik adalah singkatan dari order fiktif. Order fiktif yakni pemesanan dari penumpang tidak jelas seperti menaruh alamat yang salah.

Kemudian, opik merupakan suatu ancaman yang paling ditakuti oleh setiap driver ojol. Pasalnya, akan berisiko kerugian yang cukup besar.