Libur Lebaran 2024 Bisa Sampai 10 Hari, Cek Tanggalnya

JAKARTA - Libur Lebaran 2024 bisa sampai 10 hari. Hal ini setelah pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama 2024.

Pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama yang terdiri dari 17 hari libur dan 10 hari cuti bersama 2024.

"Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Dimana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat konferensi pers usai Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Salah satu yang diumumkan dalam 27 hari libur nasional dan cuti bersama 2024 mengenai hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) 2024.

Pemerintah menetapkan 2 hari libur Hari Raya Idul Fitri 1445H pada Rabu dan Kamis 10 April-11 April 2024. Sementara, cuti bersama Lebaran pada tanggal 8, 9, 12, 15 April 2024.

Namun perlu diingat, penetapan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445H akan ditentukan melalui sidang isbat Kementerian Agama.

Jika ditotal libur lebaran dan cuti bersama Lebaran 2024 sebanyak 6 hari. Namun, jika digaung dengan Sabtu dan Minggu (bukan hari kerja) maka libur Lebaran 2024 bisa sampai 10 hari.