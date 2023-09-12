Jokowi Serahkan Bansos Beras 10 Kg ke Warga Cilegon, Cair hingga November

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras 10 kg tersebut diserahkan di Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Kamis, 12 September 2023.

BACA JUGA: Ini Cara Penerima Bansos PKH dan BLT Sembako Tahap 3 Cairkan Bantuan

Diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada KPM selama tiga bulan terhitung dari bulan September hingga November mendatang. Kepada para penerima, Presiden menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan sejumlah 10 kg beras.

“Jadi setelah kemarin dibagi tiga bulan, sekarang tiga bulan lagi dibagi 10 kg, 10 kg, 10 kg,” kata Presiden.

Para penerima pun mengucapkan terima kasih atas bantuan beras yang diterimanya. Seperti Ibu Siti, salah satu penerima bantuan yang hadir, mengaku bersyukur atas bantuan beras yang diserahkan Presiden Jokowi.

“Dapat beras, dapat sembako, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi,” ucapnya.