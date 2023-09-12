Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Serahkan Bansos Beras 10 Kg ke Warga Cilegon, Cair hingga November

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:02 WIB
Jokowi Serahkan Bansos Beras 10 Kg ke Warga Cilegon, Cair hingga November
Presiden Jokowi cairkan bansos beras (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan bantuan sosial (bansos) beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras 10 kg tersebut diserahkan di Kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Kamis, 12 September 2023.

Diketahui, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada KPM selama tiga bulan terhitung dari bulan September hingga November mendatang. Kepada para penerima, Presiden menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan sejumlah 10 kg beras.

“Jadi setelah kemarin dibagi tiga bulan, sekarang tiga bulan lagi dibagi 10 kg, 10 kg, 10 kg,” kata Presiden.

Para penerima pun mengucapkan terima kasih atas bantuan beras yang diterimanya. Seperti Ibu Siti, salah satu penerima bantuan yang hadir, mengaku bersyukur atas bantuan beras yang diserahkan Presiden Jokowi.

“Dapat beras, dapat sembako, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement