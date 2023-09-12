Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Kawal Investasi Proyek Petrokimia Rp60 Triliun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |17:39 WIB
Bahlil Kawal Investasi Proyek Petrokimia Rp60 Triliun
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal Investasi Proyek Petrokimia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan dukungan dan solusi apabila ada kendala dalam pembangunan mega proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten.

“Proyek ini akan terus kami kawal dengan baik," ucap Bahlil dalam keterangan resminya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke LCI, Selasa (12/9/2023).

Bahlil menyebut, produk yang dihasilkan dari industri sektor petrokimia tersebut akan banyak dicari oleh negara-negara industri, namun menurutnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap diutamakan.

"Barang dari sini akan dicari sama negara-negara industri dan kita tetap dahulukan penuhi kebutuhan dalam negeri agar tidak melulu impor. Tentunya hal ini akan menghemat devisa dan berpengaruh positif terhadap ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Bahlil juga berharap agar investasi LCI yang hampir mencapai Rp60 triliun tersebut bisa menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja.

