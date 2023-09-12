Intip Potensi Pasar Ban di Tengah Perkembangan Kendaraan Listrik

KUALA LUMPUR - Produsen ban asal Amerika Serikat (AS), Goodyear melihat potensi besar dengan berkembangnya kendaraan listrik di dunia.

Goodyear memperkirakan ada 21 juta mobil listrik akan beredar di AS pada 2035. Tak hanya itu, di banyak negara juga perkembangan kendaraan listrik semakin masif.

Oleh karena itu, ini merupakan peluang industri ban untuk berinovasi dan menyediakan kebutuhan untuk kendaraan listrik.

"Tren kendaraan listrik ini jadi kesempatan ban untuk bermain. Sehingga kita terhubung dengan tren," ujarnya Manajer Costumer Engineering dan Produk Perform Goodyear Asia Pacifik Ilhan Demet, di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (12/9/2034).

Goodyear mencatat, pada kendaraan memiliki pengaruh yang sangat vital. Mulai dari pembakaran pada internal mesin kendaraan, berat hingga jangkauan kendaraan listrik tersebut.