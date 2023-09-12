Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Menteri ESDM, CNPC Siap Tingkatkan Kerja Sama Bidang Energi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:42 WIB
Bertemu Menteri ESDM, CNPC Siap Tingkatkan Kerja Sama Bidang Energi
CNPC Siap Tingkatkan Kerja Sama Bidang Energi (Foto: Reuters)
JAKARTA - Induk perusahaan dari PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) yaitu China National Petroleum Corporation (CNPC) siap meningkatkan lebih banyak peluang bisnis di Indonesia. Diketahui, CNPC sudah bekerja sama sektor energi dengan Indonesia selama 20 tahun terakhir.

Di sela-sela KTT ASEAN 2023 di Jakarta, 5-7 September 2023 lalu, Presiden Direktur CNPC Dai Houliang beserta rombongan melakukan kunjungan kerja bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Dai menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang kuat sehingga menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan PetroChina di Indonesia. Demikian seperti dikutip dari keterangan pers SKK Migas di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Sebagai anak perusahaan CNPC, PCJL telah mengoperasikan Blok Jabung sejak tahun 2002 dan baru-baru ini mendapatkan perpanjangan kontrak untuk jangka waktu 2023 hingga 2043.

Dai mengatakan CNPC akan memperluas kerjasama dalam eksplorasi dan pengembangan migas, pengembangan energi baru, dan berbagi pencapaian teknologi. Dai menambahkan bahwa Perusahaan juga secara aktif memenuhi Tanggung Jawab Sosial (TJS) Perusahaan dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di mana CNPC beroperasi.

Dai berharap Indonesia dan China dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama, memanfaatkan keunggulan masing-masing secara optimal, dan bersama-sama mendorong kerjasama energi yang semakin mendalam dan substansial. Dai juga memperkenalkan beberapa portofolio bisnis utama CNPC baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk bisnis jasa migas.

“Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi strategis utama China di kawasan ASEAN karena memiliki keunggulan geografis, sumber daya migas yang kaya dan besar, serta potensi energi lainnya. Apalagi, CNPC tertarik untuk terus menjajaki peluang di daerah cekungan (basins), area terbuka (open areas), dan wilayah kerja lain sudah dikenalkan SKK Migas,” ujarnya.

