HOME FINANCE HOT ISSUE

Waduh! Ternyata Narkotika Cs Paling Banyak Diselundupkan Pekerja Migran RI

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:48 WIB
Waduh! Ternyata Narkotika Cs Paling Banyak Diselundupkan Pekerja Migran RI
Bea Cukai Jelaskan soal Penyelundukan Narkotika ke Indonesia (Foto: Freepik)
SURABAYA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut yang paling banyak ditemukan membawa barang-barang ilegal jenis Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP).

Hal itu diungkap oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama di KPPBC TMP Tanjung Perak, Eko Setiawan mengatakan kalau barang PMI yang masuk seringkali ditemukan di sejumlah pelabuhan.

Dia pun memaparkan bahwa hingga Agustus 2023 sudah ditemukan sebanyak 5.065 pil ekstasi dan 48.824 gram sabu.

"Untuk modus penyeludupan biasanya mereka letakkan di alas kaki, selang AC, alat masak, nampan, jerigen cat, dasar kemasan kayu," katanya dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2023 di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (12/9/2023).

Dia juga menyebut kalau dari hasil temuan tersebut jika diuangkan mencapai Rp96,6 miliar.

Telusuri berita finance lainnya
