Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Besok Pagi

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:07 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (13/9/2023) pagi hari.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa mengatakan bahwa rencananya Presiden Jokowi akan berangkat dari Stasiun Halim sekitar pukul 09.00 WIB.

"Waktunya pagi sekitar jam 9 dari Stasiun Halim," kata Eva saat dihubungi MNC Portal, Selasa (12/9/2023).

Adapun terkait rute yang bakal dilalui, Eva belum dapat memastikan rutenya. Pasalnya saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pihak Sekretariat Negara.

"Rute masih didiskusikan," kata Eva.

Telusuri berita finance lainnya
