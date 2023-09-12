Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Besok Pagi

Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Besok Pagi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (13/9/2023) pagi hari.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa mengatakan bahwa rencananya Presiden Jokowi akan berangkat dari Stasiun Halim sekitar pukul 09.00 WIB.

"Waktunya pagi sekitar jam 9 dari Stasiun Halim," kata Eva saat dihubungi MNC Portal, Selasa (12/9/2023).

Adapun terkait rute yang bakal dilalui, Eva belum dapat memastikan rutenya. Pasalnya saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pihak Sekretariat Negara.

"Rute masih didiskusikan," kata Eva.