Erick Thohir Prediksi Indonesia Jadi Negara Maju pada 2038

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memprediksi Indonesia menjadi negara maju pada 2038. Hal itu didasarkan pada target pertumbuhan makro ekonomi nasional yang konsisten tumbuh di posisi 5%.

Asumsi lain adalah usia produktif mendominasi total jumlah penduduk Indonesia saat ini. Erick mencatat, 46% dari total penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun.

Bahkan, dia memastikan anak muda dengan usia 20-21 tahun akan memegang tonggak kepemimpinan bangsa pada 2038 mendatang.

"2038 kita sudah menjadi negara maju. Anak-anak Indonesia pada saat itu sudah menjadi tujuan kekuatan utama bangsa kita. Mereka yang hari ini usianya 20-21 tahun ke depan akan menjadi kita seperti hari ini (pemimpin)," ujar Erick melalui video pendek di akun Instagramnya, Selasa (12/9/2023).

Pada periode 2038 Indonesia diprediksi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara. "Kita menjadi negara yang baik dan menjadi pusat pertumbuhan (ekonomi dunia) dunia," ucapnya.