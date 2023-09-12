LRT Jabodebek Tambah Rangkaian Jadi 16, Waktu Tunggu 7,5-15 Menit

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa jumlah rangkaian (trainset) Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek akan ditambah menjadi 16 rangkaian. Saat ini ada 14 rangkaian yang dioperasikan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan,penambahan trainset LRT Jabodebek dilakukan secara bertahap. Dalam waktu dekat ini akan diperluas menjadi 16 rangkaian, lalu ditingkatkan ke angka 27.

Dengan penambahan jumlah menjadi 16 rangkaian, headway atau waktu tunggu antar kereta dapat ditekan menjadi 7,5-15 menit dengan waktu tempuh 50-54 menit.

Adapun hingga Jumat pekan lalu total penumpang yang dilayani oleh LRT Jabodebek mencapai 471.847 orang.

BACA JUGA: Penumpang LRT Jabodebek Tembus 50 Ribu Orang pada Akhir Pekan

“Alhamdulillah LRT Jabodebek hampir selalu ramai, dalam satu hari kita bisa angkut hingga 56.286 penumpang dan kami optimis angka ini masih akan terus meningkat,” tutur Risal, Selasa (12/9/2023).