Ternyata Segini Tarif Artis hingga Model Yang Jadi Pemeran Film Porno di Rumah Produksi Jaksel

Lokasi Rumah Produksi Film di Jaksel (Foto: MPI)

JAKARTA - Ternyata segini tarif artis hingga model yang jadi pemeran film porno di rumah produksi Jaksel.

Polisi telah menggerebek rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan dan berhasil menangkap lima orang pelaku, termasuk pemeran dan produsernya.

Dikutip berbagai sumber Okezone, Selasa (12/9/2023) Tarif model yang jadi pemeran film porno tersebut berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta setiap satu rekaman film.

Seperti diketahui terdapat setidaknya 12 pemeran wanita dan sejumlah pemeran pria.

Adi berkata bahwa pembuatan film asusila tersebut tidak menggunakan sistem kontrak bagi para pemerannya, mereka hanya bersepakat setiap sebuah film akan dibuat.