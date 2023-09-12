Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Tarif Artis hingga Model Yang Jadi Pemeran Film Porno di Rumah Produksi Jaksel

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:01 WIB
Ternyata Segini Tarif Artis hingga Model Yang Jadi Pemeran Film Porno di Rumah Produksi Jaksel
Lokasi Rumah Produksi Film di Jaksel (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini tarif artis hingga model yang jadi pemeran film porno di rumah produksi Jaksel.

Polisi telah menggerebek rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan dan berhasil menangkap lima orang pelaku, termasuk pemeran dan produsernya.

Dikutip berbagai sumber Okezone, Selasa (12/9/2023) Tarif model yang jadi pemeran film porno tersebut berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta setiap satu rekaman film.

Seperti diketahui terdapat setidaknya 12 pemeran wanita dan sejumlah pemeran pria.

Adi berkata bahwa pembuatan film asusila tersebut tidak menggunakan sistem kontrak bagi para pemerannya, mereka hanya bersepakat setiap sebuah film akan dibuat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement