Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Teten Ingin Transformasi Digital RI Tiru China

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:22 WIB
Menkop Teten Ingin Transformasi Digital RI Tiru China
MenkopUKM Teten Masduki Jelaskan soal Transformasi Digital. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menginginkan Indonesia bisa mencontoh China untuk melakukan transformasi digital.

Teten mengatakan transformasi digital tidak bisa dihindarkan dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara sangat besar. Menurutnya China adalah salah satu negara yang menjadi maju karena transformasi digitalnya sangat tepat.

"China berhasil melakukan akselerasi digital melahirkan ekonomi baru dan melindungi pasar domestik dengan ketat jadi ekonomi digitalnya tidak membunuh ekonomi lama, itu penting," kata Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Teten menjelaskan, ekonomi digital di Negeri Tirai Bambu 90% dikuasai oleh domestik sedangkan pihak asing hanya menguasai 10% sisanya. Keberhasilan tersebut kata Teten karena China menerapkan aturan yang ketat.

"Karena itu waktu RDP yang lalu saya sampaikan, kita tiru model Tiongkok. Di Tiongkok platform digital enggak boleh monopoli, diatur. Medsos-medsos, dagang-dagang, dipisah," ungkap Teten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement