Menkop Teten Ingin Transformasi Digital RI Tiru China

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menginginkan Indonesia bisa mencontoh China untuk melakukan transformasi digital.

Teten mengatakan transformasi digital tidak bisa dihindarkan dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara sangat besar. Menurutnya China adalah salah satu negara yang menjadi maju karena transformasi digitalnya sangat tepat.

"China berhasil melakukan akselerasi digital melahirkan ekonomi baru dan melindungi pasar domestik dengan ketat jadi ekonomi digitalnya tidak membunuh ekonomi lama, itu penting," kata Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Teten menjelaskan, ekonomi digital di Negeri Tirai Bambu 90% dikuasai oleh domestik sedangkan pihak asing hanya menguasai 10% sisanya. Keberhasilan tersebut kata Teten karena China menerapkan aturan yang ketat.

"Karena itu waktu RDP yang lalu saya sampaikan, kita tiru model Tiongkok. Di Tiongkok platform digital enggak boleh monopoli, diatur. Medsos-medsos, dagang-dagang, dipisah," ungkap Teten.