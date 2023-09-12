Gandeng Perusahaan Malaysia, MRT Kembangkan Kawasan TOD di Jakarta

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sarawak Consolidated Industries Berhad (SCIB) telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengeksplorasi potensi kemitraan pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) DKI Jakarta.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Husein Mahfud menyatakan kemitraan dengan SCIB ini menandakan langkah penting dalam upaya kolektif pihanua untuk meningkatkan kehidupan perkotaan di Jakarta.

"Ini menyatukan keahlian kami dalam solusi transit dengan kemahiran SCIB dalam pengembangan infrastruktur, membuka jalan bagi inisiatif perkotaan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan," katanya di Auditorium Transport Hub, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Adapun MOU berfungsi sebagai platform untuk menguraikan pedoman bagi kedua belah pihak untuk melakukan diskusi, korespondensi, dan pertukaran data.

Perjanjian tersebut juga mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk bentuk kemitraan ini. MOU juga meletakkan dasar untuk kerja sama di masa depan antara para pihak pada aspek-aspek kunci.