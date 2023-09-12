Bersama Wamen BUMN, Wamenparekraf Angela Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo pada hari ini Selasa, (12/9/2023).

Adapun uji coba dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional Kereta Cepat sebelum di jajal oleh Presiden Joko Widodo pada esok hari.

Wamenparekraf Angela dan Wakil Menteri BUMN Kartika mencoba KA Cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang dengan waktu perjalanan 30 menit.

Kemudian keduanya juga mencoba KA Feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung yang merupakan salah satu bentuk integrasi moda transportasi. Perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung memakan waktu 17 menit.

Tiko saapan akrabnya mengatakan integrasi antar moda dalam moda transportasi publik merupakan suatu hal yang penting. Oleh karenua BUMN siap hadir dan mendukung integrasi antar moda utuk mendukung kemudahan masyarakat.