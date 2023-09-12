JAKARTA - Daftar instansi dan formasi paling sepi peminat di CPNS 2023. Jadwal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka mulai 17 September hingga 6 Oktober 2023.
Tahun 2023 terdapat 572.496 formasi CPNS yang dibuka. Pemerintah mengalokasikan formasi dibuka di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN.
Mengutip dari beberapa sumber, Selasa (12/9/2023), berikut ini daftar instansi dan formasi paling sepi peminat di CPNS 2023.
Daftar instansi paling sepi peminat di CPNS.
Kementerian Riset dan Teknologi sebanyak 43 pendaftar.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 94 pendaftar.