Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2023, Beserta Syarat dan Dokumennya

JAKARTA - Cara cek formasi CPNS dan PPPK 2023, beserta syarat dan dokumennya. Seleksi CPNS dan PPPK sudah didepan mata, tinggal menghitung hari menjelang proses seleksinya yang akan dilaksanakan pada 17 September hingga 6 Oktober 2023.

Ternyata hingga saat ini akan ada 78.862 formasi yang telah disiapkan untuk proses seleksi pada tahun ini. Jumlah formasi ini terdiri dari 28.903 formasi CPNS dan 49.959 PPPK di tingkat pusat.

Sementara, formasi pemerintah daerah terdiri atas 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis. Pendaftaran CASN 2023 disediakan secara daring atau online. Bagi para pelamar seleksi CASN dapat mendaftarkan dirinya melalui situs resmi SSCASN di link resminya atau langsung kunjungi tautan berikut : https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login.

Dilansir dari sumber informasi Okezone.com pada Selasa (12/8/2023), formasi ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023.

Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka oMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Bagi para calon pelamar Seleksi CPNS dan PPPK yang ingin mengecek formasi dan informasi lebih lanjut, bisa kalian simak artikel berita berikut.