Profil Nando Kusuma Warda, Sosok Suami yang Viral Karena Gorok Istrinya Mega Suryani di Depan 2 Anaknya

JAKARTA - Profil Nando Kusuma Warda, sosok suami yang viral karena gorok istrinya Mega Suryani di depan 2 anaknya.

Diketahui Nando Kusuma Warda ini merupakan seorang laki-laki kelahiran tahun 1999, berumur 25 tahun.

Memiliki Riwayat pendidikan sebagai alumni dari SMP Negeri 1 Cikarang Barat dan SMK Negeri 1 Cikarang barat, lulusan tahun 2017.

Nando saat ini masih memiliki status sebagai seorang pekerja di LPK Indah Hade Karya, Bekasi sebagai Instructor.

Sebelumnya ia merupakan seorang anak jebolan SMK Jurusan Teknik Otomotif, memiliki beberapa pengalaman pekerjaan di bidang tersebut.

Beberapa di antaranya, dalam bidang manufaktur kendaraan roda 4, dengan memiliki spesialisasi painting.