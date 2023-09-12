5 Aplikasi Ini Dijamin Bikin orderan InDrive Makin Gacor

JAKARTA- Pengemudi InDrive seringkali kesulitan mendapatkan orderan. Karena itu mari ketahui lima aplikasi yang dijamin bikin orderan InDrive makin gacor atau bisa meraih pendapatan harian yang lebih besar.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023), aplikasi ini sudah terdaftar resmi di Google Play Store. Sehingga bakal terjamin keamanannya. Berbeda dengan aplikasi mod ilegal yang berpotensi membuat akun InDrive terkena penalti.

Namun meskipun sudah menggunakan aplikasi tambahan, para pengemudi masih tetap perlu memperhatikan koneksi internetnya.

Berikut daftar 5 aplikasi ini dijamin bikin orderan InDrive makin gacor:

1. GPS Locker

Aplikasi yang membuat orderan InDrive makin gacor adalah GPS Locker. Menggunakan GPS Locker akan menjaga sinyal GPS supaya terkunci di antara aplikasi.

GPS Locker juga mampu melacak permintaan orderan terdekat dengan cepat dan akurat. Pengemudi InDrive dapat menggunakan aplikasi ini meski minim sinyal sekalipun.