Mengintip Besaran Gaji PNS jika Menggunakan Skema Single Salary

JAKARTA- Mengintip besaran gaji PNS jika menggunakan skema single salary. Adapaun single salar yaitu merujuk pada sistem gaji di mana ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Adapun gaji pns menggunakan skema single salary ini terdiri atas unsur gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Lalu sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan ASN.

Nantinyaa gaji atau yang masuk imbalan diberikan kepada ASN sebagai bentuk balas jasa atas pekerjanya.

Sementara grading adalah level atau peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa langkah dengan nilai rupiah yang berbeda.