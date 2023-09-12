Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Gaya Hidup Konsumtif yang Perlu Dihindari untuk Keuangan Lebih Sehat

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |13:58 WIB
5 Gaya Hidup Konsumtif yang Perlu Dihindari untuk Keuangan Lebih Sehat
5 Gaya Hidup Konsumtif yang Perlu Dihindari (Foto: MNC Bank)
JAKARTA - 5 gaya hidup konsumtif yang perlu dihindari untuk keuangan lebih sehat. Gaya hidup konsumtif adalah kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak uang daripada yang sebenarnya Anda butuhkan atau mampu.

Ini adalah kebiasaan yang tentunya dapat merusak stabilitas keuangan dan menghambat kemajuan menuju tujuan finansial Anda. Nah, untuk memastikan keuangan yang lebih sehat, penting untuk mengenali dan menghindari gaya hidup konsumtif berikut ini:

1. Belanja Emosional

Salah satu bentuk gaya hidup konsumtif yang paling umum adalah belanja emosional. Ini terjadi ketika Anda membeli barang atau jasa sebagai respons terhadap emosi negatif seperti stress, kebosanan, atau kesedihan. Belanja emosional dapat mengakibatkan pembelian impulsif dan akhirnya menumpuknya hutang kartu kredit.

2. Gaya Hidup Glamor yang Berlebihan

Mengikuti tren dan gaya hidup glamor yang berlebihan memang sangat menguras kantong. Ini termasuk membeli barang-barang mewah, berlangganan layanan premium, serta di jaman sekarang itu berusaha untuk terus muncul dengan tampilan yang "insta-worthy"

 

3. Konsumsi Berlebihan dalam Hiburan

Hiburan yang berlebihan, seperti sering makan di restoran mewah, menghadiri acara konser atau pertunjukan, atau berlangganan banyak layanan streaming, dapat dengan cepat menguras anggaran Anda.

4. Pembelian Barang Elektronik Terbaru

Mengikuti tren teknologi dengan selalu membeli produk elektronik terbaru adalah contoh nyata gaya hidup konsumtif. Smartphone dan perangkat elektronik terbaru/flagship seringkali memiliki harga yang tinggi dan cenderung usang dalam beberapa tahun.

 

5. Liburan Mewah yang Terlalu Sering

Liburan mewah seringkali menjadi salah satu penyebab utama pengeluaran besar. Terlalu sering berlibur ke destinasi eksklusif atau resort bintang lima dapat merusak keuangan Anda.

Halaman:
1 2
