Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja Terbaru 2023, Ini Syaratnya

JAKARTA - PT Freeport Indonesia membuka lowongan kerja di beberapa divisi. Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia.

Dilansir dari wabsite resmi Freeport, Selasa (12/9/2023), ternyata PT Freeport Indonesia membuka lowongan pekerjaan baru untuk di 5 divisi. 5 Divisi ini dibuka dengan memiliki kualifikasi yang berbeda - beda juga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh para calon pelamar.

Berikut beberapa lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh PT Freeport Indonesia, beserta dengan kualifikasi dan tugas tanggung jawab yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut.

1. Contract Management.

● Tugas dan Tanggung Jawab

- Menyusun dan meninjau Lingkup Pekerjaan (SOW)

- Kirimkan analisis tawaran untuk disetujui kepada manajer/penyelia

- Negosiasikan syarat dan ketentuan hukum layanan dan persyaratan Harga

- Menandatangani dan melaksanakan perjanjian.

- Membuat dan menyerahkan persetujuan pengeluaran untuk pemeliharaan jika diperlukan.

- Pastikan Kontraktor yang dipilih mengikuti ketentuan Manual Keselamatan Kontraktor

- Jadwalkan pekerjaan dan pastikan jadwalnya tetap terjaga.

- Mengawasi keselamatan kerja dan Mengawasi kinerja kerja.

- Tinjau faktur untuk keakuratan tarif dan harga serta tinjau faktur untuk kelengkapan pekerjaan yang dilakukan.

- Menerbitkan penerimaan akhir atas pekerjaan yang dilakukan.

- Mengajukan permintaan perubahan kontrak (Ubah Perintah) sebelum terjadi perubahan, atau segera setelah menyadarinya.

- Tinjau dan setujui JSA Kontraktor untuk kepatuhan terhadap persyaratan Perusahaan dan lokasi serta pelihara repositori JSA Kontraktor di SharePoint

- Membantu Manajer Kontrak dalam mengawasi pekerjaan yang aman melalui observasi, audit, dll.

● Kualifikasi Yang Diperlukan.

- S1 Teknik Mesin atau Teknik Listrik lebih diutamakan

- Mengerti komputer pada MS Office

- Pengalaman minimal 5 tahun pada bagian yang sama pertambangan / pengolahan logam.

- Mampu memimpin tim dan memiliki dorongan untuk perbaikan berkelanjutan

- Harus bisa melatih dan membimbing orang lain.