12 Cara Ganti Nada Dering Gojek Driver dan Orderan yang Masuk

JAKARTA - Banyak yang belum tahu cara ganti nada dering Gojek driver dan orderan yang masuk. Jika pemberitahuan dari aplikasi Gojek sama dengan lainnya sering membuat driver atau pengemudi kesulitan membedakannya. Padahal, ketika ada orderan yang masuk dari Gojek harus segera ditangani.

Untuk itu, Anda harus tahu cara ganti nada dering Gojek driver dan orderan yang masuk. Dilansir dari berbagai sumber, berikut cara ganti nada dering Gojek Driver dan orderan yang masuk bagi pengguna ponsel Android:

1. Tentukan ringtone atau nada dering apa yang ingin Anda gunakan. Anda bisa mencarinya di internet dan mengunduh filenya terlebih dahulu.

2. Setelah nada dering sudah terunduh, masuk ke File Manager di ponsel Anda.

3. Cari nada dering yang sebelumnya sudah diunduh. Biasanya ada di menu Unduhan atau Audio.