Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

12 Cara Ganti Nada Dering Gojek Driver dan Orderan yang Masuk

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |19:15 WIB
12 Cara Ganti Nada Dering Gojek <i>Driver</i> dan <i>Orderan</i> yang Masuk
Ilustrasi cara ganti nada dering Gojek Driver (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banyak yang belum tahu cara ganti nada dering Gojek driver dan orderan yang masuk. Jika pemberitahuan dari aplikasi Gojek sama dengan lainnya sering membuat driver atau pengemudi kesulitan membedakannya. Padahal, ketika ada orderan yang masuk dari Gojek harus segera ditangani.

Untuk itu, Anda harus tahu cara ganti nada dering Gojek driver dan orderan yang masuk. Dilansir dari berbagai sumber, berikut cara ganti nada dering Gojek Driver dan orderan yang masuk bagi pengguna ponsel Android:

1. Tentukan ringtone atau nada dering apa yang ingin Anda gunakan. Anda bisa mencarinya di internet dan mengunduh filenya terlebih dahulu.

2. Setelah nada dering sudah terunduh, masuk ke File Manager di ponsel Anda.

3. Cari nada dering yang sebelumnya sudah diunduh. Biasanya ada di menu Unduhan atau Audio.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191951/gopay-8RAv_large.jpg
Pengguna GoPay Bisa Tahu Kilas Balik Keuangan 2025, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement