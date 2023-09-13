Pergerakan IHSG Hari Ini Berpotensi Tertekan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi tertekan pada sepanjang perdagangan. Laju IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.889 - 7.023.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pergerakan IHSG terlihat masih betah berada dalam level konsolidasi dengan potensi tekanan minor yang berpeluang terjadi.

“Masih terjadinya capital outflow secara ytd turut menjadi sentimen bagi pergerakan IHSG,” ujar William dalam risetnya, Rabu (13/9/2023).