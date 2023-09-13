Wall Street Melemah Imbas Penurunan Saham Oracle

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (12/9/2023) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena saham Oracle anjlok lebih dari 13% setelah perkiraan yang lemah dan melonjaknya harga minyak memperdalam kekhawatiran tentang tekanan harga yang terus-menerus menjelang pembacaan inflasi penting minggu ini.

BACA JUGA: Wall Street Menguat Terdorong Saham Tesla

Mengutip Reuters, Rabu (13/9/2023), S&P 500 turun 0,57% mengakhiri sesi pada 4.461,91 poin. Nasdaq turun 1,04% menjadi 13.773,62 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,05% menjadi 34.645,99 poin.

Saham Oracle (ORCL.N) merosot ke level terendah sejak Juni setelah penyedia layanan cloud tersebut memperkirakan pendapatan kuartal saat ini di bawah target dan sedikit meleset dari ekspektasi kuartal pertama.

BACA JUGA: Intip Prediksi Wall Street Pekan Depan

Saham-saham kelas berat komputasi awan Amazon.com (AMZN.O) dan Microsoft (MSFT.O) masing-masing turun lebih dari 1%, tertekan oleh perkiraan Oracle yang lemah dan kenaikan imbal hasil Treasury AS.