HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah Imbas Penurunan Saham Oracle

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:17 WIB
Wall Street Melemah Imbas Penurunan Saham Oracle
Bursa saham Wall Street ditutup melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (12/9/2023) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena saham Oracle anjlok lebih dari 13% setelah perkiraan yang lemah dan melonjaknya harga minyak memperdalam kekhawatiran tentang tekanan harga yang terus-menerus menjelang pembacaan inflasi penting minggu ini.

Mengutip Reuters, Rabu (13/9/2023), S&P 500 turun 0,57% mengakhiri sesi pada 4.461,91 poin. Nasdaq turun 1,04% menjadi 13.773,62 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,05% menjadi 34.645,99 poin.

Saham Oracle (ORCL.N) merosot ke level terendah sejak Juni setelah penyedia layanan cloud tersebut memperkirakan pendapatan kuartal saat ini di bawah target dan sedikit meleset dari ekspektasi kuartal pertama.

Saham-saham kelas berat komputasi awan Amazon.com (AMZN.O) dan Microsoft (MSFT.O) masing-masing turun lebih dari 1%, tertekan oleh perkiraan Oracle yang lemah dan kenaikan imbal hasil Treasury AS.

Halaman:
1 2
