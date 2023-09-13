Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah Terbatas, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:59 WIB
IHSG Melemah Terbatas, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi bergerak mixed cenderung melemah pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.900 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, sesuai perkiraan, karena 2 hari yang lalu IHSG hanya “ditarik paksa” di penutupan perdagangan, maka kemarin chart dirapikan kembali dengan menutup intraday gap.

"Sebenarnya posisi IHSG masih bisa dibilang aman, karena bagaimanapun juga, level 6900 berhasil dipertahankan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (13/9/2023).

Menurut William, jika Anda berharap bahwa sebelum bulan September ini sudah akan terjadi rally, maka Anda perlu menurunkan ekspektasi sedikit. Hal ini dikarenakan membesarnya distribusi pada saham-saham index movers.

"Walaupun, kami melihat bahwa distribusi ini tidak sebesar yang terjadi pada bulan Mei," kata dia.

Jadi kesimpulan William adalah, IHSG masih mungkin untuk melemah, namun terbatas pada area yang sudah terjadi sekarang ini, pun, jika terjadi pelemahan lanjutan, Anda cukup memperhatikan nilai perdagangan harian untuk memastikan bahwa distribusi tidak terjadi dan saham yang Anda incar masih bisa dibeli lagi di harga yang lebih rendah (averaging down).

"Faktor teknikal: Indikator MACD dead cross, di sini terindikasi pelemahan, dan kami masih mempertahankan proyeksi kami bahwa IHSG hanya akan melemah terbatas, dan tidak berakhir menjadi downtrend," ujarnya.

Halaman:
1 2
