Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Uji Area 6.737-6.846

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG sudah mengenai target penguatan ideal yang diberikan di 6.974.

"Cermati 6.900 sebagai support terdekatnya, apabila IHSG break dari support tersebut maka IHSG akan terkonfirmasi membentuk pola," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/9/2023).

Hal tersebut berarti, IHSG akan rawan terkoreksi untuk menguji rentang 6.737-6.846.

"Namun, apabila IHSG masih bertahan di atas 6.900, maka IHSG berpeluang berbalik menguat ke rentang 6.950-6.974 kembali," ujar MNC Sekuritas.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Berpotensi Tertekan

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ELSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 416-424

Target Price: 436. 450

Stoploss: below 412