Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Uji Area 6.737-6.846

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG sudah mengenai target penguatan ideal yang diberikan di 6.974.
"Cermati 6.900 sebagai support terdekatnya, apabila IHSG break dari support tersebut maka IHSG akan terkonfirmasi membentuk pola," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/9/2023).
Hal tersebut berarti, IHSG akan rawan terkoreksi untuk menguji rentang 6.737-6.846.
"Namun, apabila IHSG masih bertahan di atas 6.900, maka IHSG berpeluang berbalik menguat ke rentang 6.950-6.974 kembali," ujar MNC Sekuritas.
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ELSA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 416-424
Target Price: 436. 450
Stoploss: below 412