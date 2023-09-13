Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

UNTR Prediksi Penjualan Alat Berat Turun di 2024, Imbas Tahun Politik?

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |19:32 WIB
UNTR Prediksi Penjualan Alat Berat Turun di 2024, Imbas Tahun Politik?
Saham UNTR Prediksi Soal Penjualan Alat Berat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT United Tractors Tbk (UNTR) memprediksi tren penjualan alat berat bakal mengalami penurunan di 2024.

Presiden Direktur UNTR, Frans Kesuma mengatakan, hal itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas.

Selain itu, pada sektor konstruksi juga disebut akan mengalami pelambatan menyusul belanja pemerintah yang akan lebih rendah memasuki masa pemilihan umum tahun depan.

“Kemudian, banyak tradisi konsumen itu wait and see. Padahal setelah pemilu tidak ada apa-apa, tapi biasanya konsumen akan menunda pembelian produk-produk baru,” kata Frans saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu (13/9/2023).

Sementara itu, hingga Juli 2023 perseroan mencatatkan angka penjualan alat berat Komatsu mencapai 3.551 unit. Angka itu naik 4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 3.399 unit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement