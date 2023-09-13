UNTR Prediksi Penjualan Alat Berat Turun di 2024, Imbas Tahun Politik?

JAKARTA - PT United Tractors Tbk (UNTR) memprediksi tren penjualan alat berat bakal mengalami penurunan di 2024.

Presiden Direktur UNTR, Frans Kesuma mengatakan, hal itu disebabkan oleh penurunan harga komoditas.

Selain itu, pada sektor konstruksi juga disebut akan mengalami pelambatan menyusul belanja pemerintah yang akan lebih rendah memasuki masa pemilihan umum tahun depan.

“Kemudian, banyak tradisi konsumen itu wait and see. Padahal setelah pemilu tidak ada apa-apa, tapi biasanya konsumen akan menunda pembelian produk-produk baru,” kata Frans saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu (13/9/2023).

Sementara itu, hingga Juli 2023 perseroan mencatatkan angka penjualan alat berat Komatsu mencapai 3.551 unit. Angka itu naik 4% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 3.399 unit.