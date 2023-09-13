Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Dolar AS Menguat Menanti Data Inflasi

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |07:31 WIB
Indeks Dolar AS Menguat Menanti Data Inflasi
Indeks Dolar AS menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Indeks dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar menguat karena investor menunggu laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Rabu waktu setempat.

Melansir Antara, Rabu (13/9/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,14% menjadi 104,7119 pada akhir perdagangan.

Indeks optimisme usaha kecil AS yang dirilis oleh National Federation of Independent Business (NFIB) pada Selasa (12/9) turun menjadi 91,3 pada Agustus, 20 bulan berturut-turut di bawah rata-rata 49 tahun sebesar 98.

Sekitar 23% pemilik usaha kecil melaporkan bahwa inflasi adalah satu-satunya masalah bisnis mereka yang paling penting, naik dua poin dari bulan lalu.%tase bersih pemilik yang menaikkan harga jual rata-rata meningkat dua poin menjadi 27%, masih pada tingkat inflasi.

Di zona euro, Kantor Statistik Nasional Inggris merilis laporan pasar tenaga kerja pada Selasa (12/9). Tingkat pengangguran naik menjadi 4,3% dalam tiga bulan hingga Juli dari 4,2% pada bulan sebelumnya, yang merupakan angka tertinggi sejak tiga bulan hingga akhir September 2021, namun rata-rata pertumbuhan pendapatan mingguan dalam tiga bulan hingga Juli naik menjadi 8,5% secara tahunan dari 8,4% pada bulan sebelumnya dan menandai rekor tertinggi baru, tidak termasuk distorsi selama pandemi COVID-19, dalam rekor yang tercatat sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Halaman:
1 2
