Jokowi: Tidak Ada Subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak memberikan subsidi untuk moda transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Rabu (13/9/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa tarif pada kereta cepat telah dikalkulasikan sebelum diberitahukan kepada masyarakat. Meski begitu, dirinya hanya ingin masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi ke transportasi massal.

"Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. mestinya. Tapi apapun yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," jelasnya.