Usai Dijajal Jokowi, Kereta Cepat Diresmikan 1 Oktober

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan diremsikan pada 1 Oktober 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Perkeretaapian Kemenhub Risak Wasal saat ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim.

"Fix, InsyaAllah (1 Oktober)," katanya, Rabu (13/9/2023).

Risal mengatakan bahwa sebelum diresmikan dan dilakukan operasional secara Commercial Operation Date (COD), pihaknya akan terlebih dahulu mengeluarkan sertifikat izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan keluar dalam satu minggu ini.

"Iya, kita upayakan (1 minggu keluar)," katanya.

Adapun terkait dengan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Risal mengatakan masyarakat akan dikenakan biaya sekitar Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Di mana tarif tersebut terbagi menjadi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

"Awalnya Rp250-Rp350 ribu," katanya.

Adapun hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja perdana menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jokowi menjajal KCJB hingga Stasiun Padalarang, kemudian dilanjutkan menggunakan KA fedeer ke Stasiun Bandung.